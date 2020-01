Inscrições para o III Olhar do Norte chegam na reta final

Manaus/AM - As inscrições para o III Olhar do Norte se encerram na próxima quinta-feira, 19 de janeiro. Filmes de até 25 minutos, produzidos a partir de 1 de janeiro de 2018 nos estados da região norte – AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO –, ou por diretores nascidos nestes estados, podem se inscrever. O link para o formulário de inscrição está nas páginas do Olhar do Norte nas redes sociais.

Chegando na sua terceira edição, o festival Olhar do Norte é uma iniciativa da Artrupe Produções que tem como objetivo oferecer ao público um panorama da produção audiovisual da região norte, além de ser uma plataforma para que os realizadores da região apresentem os seus trabalhos mais recentes. Paralelo a isso, o festival também traz destaques da produção audiovisual brasileira que se destaca nos maiores festivais do Brasil.

A curadoria novamente será formada pelos realizadores Diego Bauer, Rafael Ramos e Victor Kaleb. Para Bauer, a terceira edição do Olhar do Norte representa uma consolidação do festival perante o público e cineastas: “A gente tá vindo de uma edição que foi muito satisfatória. Tivemos mais de 900 pessoas durante as sessões, oficinas, debates, bate-papos. Fomos os primeiros a exibir A Terra Negra dos Kawa e Inferninho em Manaus. Contamos com a presença de Juliano Gomes, Pedro Diógenes e Gabriel Martins aqui durante o evento. Mas muito mais que isso, percebemos uma autoestima grande naqueles que vieram, participaram, e se surpreenderam positivamente com a boa qualidade dos filmes exibidos. Com essas conquistas, acredito que a terceira edição será ainda mais abrangente, resgatando a tradição de festivais que Manaus criou ao longo dos anos”.

Bauer ressalta também que a produção da região norte é rica e diversificada, uma característica presente nas seleções dos anos anteriores: “A produção da região norte é muito abrangente, remete às nossas ancestralidades indígenas, mas também trata sobre os contextos urbanos das capitais, além de oferecer filmes de gêneros, experimentais, conectados à produção contemporânea das demais regiões. Chegando a terceira edição percebemos um amadurecimento destes olhares, e isso se transformando em filmes mais densos e diversos. Temos muito a oferecer ao cinema brasileiro”, finaliza.

O III Olhar do Norte está previsto para acontecer em junho de 2020.