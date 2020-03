Inscrições para Corrida da Mulher Amazônica encerram nesta sexta

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - As inscrições para a 7ª edição da Corrida da Mulher Amazônica serão realizadas até sexta-feira, dia 6, pelo site ticketagora.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 mais um quilo de leite em pó, que será doado a instituições filantrópicas de Manaus.

A prova ocorrerá no próximo domingo, dia 8, dando início às homenagens ao Dia Internacional da Mulher. Com percurso de 7 km, a corrida terá largada às 7h, na sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo.

“Antes de qualquer premiação, nosso intuito com a Corrida da Mulher Amazônica é a promoção do bem-estar da sociedade, o apoio a instituições filantrópicas e o empoderamento da mulher amazônica. Queremos mostrar a importância da mulher nas mais diversas esferas na sociedade, inclusive no esporte”, ressalta a organizadora do evento, Jeroniza Albuquerque.

KITS

Quem garantir a inscrição na 7ª Corrida da Mulher Amazônica deve ficar atento ao prazo para retirada do kit do corredor. O material será entregue na sexta-feira (6) e sábado (7), das 14h às 20h, na loja Adidas, piso Castanheiras, do Manauara Shopping, localizado Av. Mário Ypiranga, 1300 - Adrianópolis.