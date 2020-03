Igreja Presbiteriana de Manaus suspende cultos presenciais

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/Am - Como medida de prevenção ao novo coronavírus, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Manaus (IPManaus) vai suspender os cultos presenciais por um período inicial de duas semanas, e também as atividades ministeriais que exijam a presença dos membros.

De acordo com o Ministério da saúde, o meio mais eficaz para evitar que o vírus avance, além de lavar as mãos, é que as pessoas permaneçam em casa.

Sendo assim, a atitude não significa que a IPManaus irá parar suas atividades. “Pelo contrário”, afirma o Pr. Francisco Chaves dos Santos, Pastor Titular da Igreja. “Temos uma responsabilidade espiritual e social para com os membros. Nesse sentido, os cultos serão transmitidos online e as ações dos ministérios serão veiculadas nas páginas oficiais da igreja”, comunica.

O primeiro culto totalmente online, sem a presença dos membros da igreja, será transmitido ao vivo no domingo, dia 22 de março, na redes sociais da IPManaus (Igreja Presbiteriana de Manaus, no Facebook e IPManaus Oficial, no YouTube).

A decisão de suspender os cultos presenciais ocorreu na última reunião do Conselho, quarta-feira (18) e reforça a responsabilidade social da igreja com os membros e com a população em geral neste momento de pandemia.