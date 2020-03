Grupo Pixote faz show em Manaus em abril

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - Um show de nostalgia anos 90, assim será a apresentação do grupo Pixote, que desembarca em Manaus para show no dia 04 de abril (sábado), para um grande encontro na Copacabana (Av. do Turismo, Tarumã) com os cantores Rodriguinho, Prata Filho e Uendel Pinheiro. O show começa a partir das 22 horas e será 100% open bar.

Os ingressos já estão à venda nas lojas Via Uno, localizadas nos shoppings Manauara, Amazonas, Grande Circular e Sumaúma, também estão disponíveis nas lojas Bobs da Djalma Batista - Drive Thru.

Com mais de 27 anos de sua criação, o grupo Pixote é formado por Dodô, Tiola, Thiaguinho e Du, o Pixote já lançou tantos hits na carreira. A banda promete apresentar muitos sucessos no show, como "Idem", "Franqueza", "Fissura", "Insegurança", "Frenesi", "Mande Um Sinal", "Já É Madrugada", "Pira", “Meu Amor", entre outros.

Eles colecionam números expressivos nas redes sociais com mais de 770 mil inscritos em seu canal no Youtube, 1,2 milhões de seguidores no Instagram e 3,9 milhões de fãs no Facebook, o grupo Pixote tem no currículo 14 álbuns de carreira. No Spotify são mais de 3 milhões de ouvintes e mais de 600 mil seguidores.

Rodriguinho

A noite ainda terá o show e participações especiais do cantor Rodriguinho, que possui mais de 30 anos de carreira. Sua trajetória começou no grupo mirim Toca do Coelho, quando tinha apenas 10 de idade. Aos 18 anos, ele já integrava o grupo Os Travessos. A banda estourou no ano de 1997 com o álbum “Nossa Dança”, que lhes rendeu um disco de platina por ultrapassar as 250 mil cópias vendidas com os sucessos “Quando a Gente Ama” e “Maravilha Te Amar”.

Também são do grupo músicas marcantes da época, como “Tô Te Filmando (Sorria)” e “Meu Querubim”, sendo essa última bastante cultuada por conta do videoclipe, em uma época que os clipes musicais eram o carro-chefe da MTV Brasil. Rodriguinho saiu da banda em 2004, mas tem o nome bastante associado ao grupo Os Travessos, com quem gravou mais de dez álbuns, inclusive durante uma breve retomada da parceria, entre 2014 e 2016.