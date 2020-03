Festival de hambúrguer em Manaus arrecada recursos para abrigo Nacer

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) realiza, neste sábado (7), das 17h às 20h, um Mini Festival de Hambúrguer. O evento ocorrerá na sede da instituição, localizada na Rua 35, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10.

A proposta é arrecadar recursos para a manutenção dos projetos desenvolvidos no abrigo, que acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude.

No evento, o público poderá adquirir, ao valor de R$ 20, combos formados por batata frita, sanduíche e refrigerante ou suco. Além do hambúrguer tradicional, serão oferecidas opções veganas, feitas com feijão preto, e vegetarianas, à base de grão-de-bico. Os molhos e pães também serão preparados artesanalmente.

No comando da cozinha, a chef Adriana Crown será responsável por coordenar o preparo dos pratos com a ajuda das crianças do abrigo. A iniciativa faz parte do projeto “Chef Jr”, que desde abril do ano passado promove aulas de culinária gratuitas, três vezes na semana, para os acolhidos.

“Quando a gente trabalha com a criança na cozinha, o aprendizado vai muito além de preparar os pratos. Além de aprender a cozinhar, apresentar a gastronomia aos pequenos ajuda a desenvolver a educação alimentar. Eles se abrem para experimentar novos sabores e alimentos, e diminuem o consumo de industrializados”, destaca Adriana.

Com objetivo de reduzir o consumo de plástico no evento, a chef também confeccionará junto com os acolhidos embalagens feitas com folhas de bananeira para acomodar os hambúrgueres e porções de batata frita que serão servidos. “A preocupação com a sustentabilidade também deve ser trabalhada desde cedo, começando por alternativas simples que podemos adotar no dia a dia, mas que fazem uma grande diferença”, conclui.