Festival Amazonas Jazz será divulgado em evento nos EUA

Manaus/AM - Artistas, representantes da mídia e líderes da indústria global do jazz poderão conhecer um pouco do que será o 10º Festival Amazonas Jazz (FAJ) durante o Jazz Congress 2020, evento de referência que ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, nos dias 13 e 14 deste mês. O diretor artístico do festival e regente titular da Amazonas Band, Rui Carvalho, participará do encontro anual que promove a troca de ideias para atualizar e aumentar a comunidade da música.

O Jazz Congress apresenta uma série de workshops, painéis e oportunidades de networking, todos voltados para expandir o público do jazz. Os participantes incluem apresentadores, artistas, gerentes, agentes, jornalistas, programadores de rádio e outros profissionais de jazz de diversos países.

“Participar do Jazz Congress, no Lincoln Center, e da APAP Conference, que ocorre simultaneamente, é muito importante para todos que se dedicam à organização e divulgação de festivais e eventos jazzísticos no mundo inteiro. Na ocasião, estarão presentes os principais nomes do gênero. É o ambiente ideal para promover o Festival Amazonas Jazz e inseri-lo no circuito internacional”, enfatiza Rui Carvalho.

A ação promocional do FAJ, realizada em parceria com o hotel Juma Ópera, envolve a distribuição de material informativo com a chamada “Inclua natureza e boa música na sua bagagem”. O flyer destaca que, com o festival, além das belezas naturais da maior floresta tropical do mundo, os viajantes têm mais um bom motivo para visitar o Amazonas neste ano.

“Esperamos atrair os turistas e contribuir para desenvolver uma imagem positiva do nosso Estado no exterior”, explica o diretor artístico.

Realizado desde 2006, o Festival Amazonas Jazz volta ao calendário cultural do Estado totalmente reformulado. O evento ocorre no período de 21 a 29 de março, em diversos espaços da cidade, além do centenário Teatro Amazonas.

Para a edição que marca o aniversário de 10 anos do festival, foi preparado um line-up de peso e reunindo a nata da música instrumental brasileira com a elite internacional do jazz. São mais de 50 atrações, sendo 24 de outros países.

A programação ainda inclui mais de 30 opções de workshops, palestras e masterclasses gratuitos, shows aos fins de tarde no Flutuante Abaré, exibição de filmes e exposição fotográfica sobre o tema na Casa do Jazz, sediada ao lado do Teatro Amazonas, além de um roteiro de apresentações musicais em bares e restaurantes da capital.

Os ingressos para os espetáculos já estão à venda na bilheteria do teatro e no site Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com) por valores que variam de R$ 20 a R$ 80. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento: festivalamazonasjazz.com.br.