Fazendinha da Zelda é opção para a criançada de férias em Manaus; confira

Manaus/AM - As férias chegaram e muitos pais ou responsáveis não sabem o que fazer durante esse período de folga escolar das crianças. Então, como sugestão para a programação da criançada, a Fazendinha da Zelda estará se apresentando no Teatro Manauara, localizado na Av. Mário Ypiranga, 1300 - Adrianópolis, dentro do Manauara Shopping, no dia 12/01.

Proporcionando diversão e alegria para toda a família, o Show da Fazendinha da Zelda está sendo preparado para animar toda a garotada. A história, inspirada na coleção de livros da autora Andréa Lins, homenageia dois dos seus bulldogs, Zelda e Dexter. Com a finalidade de mostrar a importância da conscientização, leitura e do universo criativo, as histórias educativas são um sucesso.

No Youtube, o canal da Fazendinha possui mais de 3 mil inscritos, comprovando que o sucesso vai além das prateleiras das livrarias. A narrativa criou um universo encantado para as crianças, com personagens super animados, muita música e alegria para todos.

A Fazendinha da Zelda tem tido lotação durante todas as suas apresentações, sendo assim não deixe seu filho de fora desse show! Garanta já o seu ingresso no site https://www.aloingressos.com.br/ e para mais informações, entre em contato pelo número: 99413-7183. Obs.: crianças a partir de 2 anos pagam ingressos.