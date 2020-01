Faixa Liberada da Ponta Negra terá aulão gratuito de dança com hits de Carnaval

O “Fórmula Outdoor” está de volta e em ritmo de carnaval. A população que visitar a Faixa Liberada da Ponta Negra, nesta quarta-feira (29), das 19h às 21h, poderá participar de um aulão especial e gratuito de dança, com trilha sonora animada e com hits de carnaval, já preparando o público para a folia momesca. Além do aulão, terá também treinamento funcional e corrida.

“Além de ser divertido e poder chamar os amigos e a família para participar, é uma oportunidade para quem quer sair da rotina de treinos e fazer uma aula diferenciada, de graça e com acompanhamento profissional”, comenta o educador físico e coordenador José Roggero.

O projeto é voltado para todas as idades. As aulas do “Fórmula Outdoor”, na Faixa Liberada, acontecem há 3 anos, sempre na última quarta-feira do mês. O objetivo é incentivar a população a praticar exercícios físicos, buscando mais qualidade de vida.