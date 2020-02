Esquenta de Carnaval acontece no Parque da Criança neste fim de semana

Manaus/AM - Iniciado oficialmente no último final de semana pela Prefeitura de Manaus, a programação de Carnaval infantil do Parque da Criança, bairro Aleixo, zona Centro-Sul, continua a ser realizada neste sábado e domingo, 8 e 9/2. As atividades com o tema da festa momesca seguem até o final do mês.

Oficina carnavalesca, pinturinha facial, esquenta de Carnaval, batalha de confete e outras brincadeiras como torneio de futebol, show musical, queimada, tirolesa, entre outras farão parte da programação deste final de semana.

O concurso de fantasias acontece no dia 16/2 e o bailinho oficial no dia 23/2. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Programação

Sábado, 8/2

15h às 16h – Show musical + pinturinha facial

16h às 17h – Oficina carnavalesca

16h às 17h – Torneio de futebol

17h às 18h – Cenas de cinema/caça ao tesouro

18h às 19h – Queimada

Domingo, 9/2

15h às 16h – Show musical

15h às 17h – Tirolesa

16h às 17h – Oficina carnavalesca

16h às 17h – Funcional kids

17h às 18h – Esquenta de carnaval

18h às 19h – Batalha de confete