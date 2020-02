Espetáculo musical Frozen é atração no palco do Teatro Amazonas

Manaus/AM - O maior sucesso da Disney atualmente, “Frozen”, virou espetáculo de teatro encenado pela companhia JM Jazz Studio de Dança, com apresentações no palco do Teatro Amazonas, nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro. Os ingressos já estão à venda no site aloingressos.com.br e nas centrais Alô Ingressos nos shoppings Sumaúma, Amazonas e Manauara.

Com muita emoção, aventura, diversão e personagens eternos como Anna, Olaf e Elsa, além de clássicos musicais como Livre Estou (Let It Go), o espetáculo é uma adaptação – abordagem de teatro musical e movimentos de jazz – por meio de uma abordagem da animação que foi campeã de bilheteria no ano de 2013, quando se transformou em um verdadeiro fenômeno do cinema mundial.

Com cinco anos de estrada e espetáculos como “Gran Savana”, “Malévola” e “O Rei Leão” no currículo, a companhia roraimense JM Jazz Studio de Dança decidiu realizar a adaptação de “Frozen”, segundo o produtor Hélio Araújo, por conta do envolvimento direto do público.

“É uma bela história da Disney, que foi adaptada para os teatros musicais da Broadway, um espetáculo que envolve públicos de todas as idades e que encanta pelo show de produção, cenografia e maquiagem, com diversos efeitos especiais que vão agradar até o público mais exigente”, contou Hélio.