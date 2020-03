Especial Vicente Nery agita o Gargalo nesta segunda

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Nesta segunda (02), o Gargalo (v. Rio Branco, nº12, no Vieiralves ) vai apresentar um especial relembrando os grandes sucessos do cantor cearense Vicente Nery. Toinho & Forró Show, Meu Xodó, Forró Lambança serão encarregadas de animar o público com um repertório exclusivo. A noite começa com o som do Forrozão Tô na Farra, que agita o happy-hour a partir das 18h.

Natural de Aracoiaba (CE), o cantor, compositor e instrumentista Vicente Nery começou sua carreira em 1994. Foi o primeiro fundador da banda Forró Real e vocalista de bandas como Caviar com Rapadura, Cavalo de Pau e Forró Maior. Consagrou-se como ícone do forró ao liderar a banda Cheiro de Menina, onde permaneceu por 16 anos. Após isso, iniciou a carreira solo.

Essa noite, os fãs manauaras vão poder ouvir novas versões das músicas mais conhecidas do artista, interpretadas pelas bandas convidadas. Os sucessos “Só Deus cala a minha voz”, "Ponto final", "Sem céu e sem chão", "Senhorita" e "Ponto G" estão entre elas.