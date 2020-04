Entrando na onda das lives, Banda do Boulevard anuncia apresentação no Facebook

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - O sucesso das apresentações em lives de grandes artistas também levou a Banda do Boulevard a aderir a ideia e na próxima quarta-feira (8), vai realizar apresentação virtual no Facebook, com muito samba raiz associado a partir das 20h, reforçando a recomendação sobre a importância do isolamento social no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A ideia do evento é distrair os admiradores do samba neste período de quarentena e, também, reforçar a mensagem de que o isolamento social é a melhor “arma”, neste momento, para evitar que um grande número de pessoas seja exposto ao vírus, numa proporção que os serviços de saúde não suportariam.

“Decidimos propiciar um pouco de entretenimento online às famílias que estão em casa, respeitando o isolamento e precisando espairecer um pouco para enfrentar esse momento tão difícil para todos. Nossa mensagem é para que as pessoas procurem circular o mínimo possível. Que aquelas que podem ficar em casa, adotem essa conduta, positiva para a proteção de seus familiares e da população como um todo. E vamos levar essa mensagem da maneira que melhor sabemos fazer, com alegria e muito samba, marcas da nossa tradicional agremiação. Continuemos em casa!”, afirmou o presidente da Banda, Manuel do Carmo Chaves, o Maneca.