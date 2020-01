Em Manaus, Carnaval Pet terá bate papo animal e desfile com entrada gratuita

Manaus/Am - Há alguns anos, o universo pet foi inserido no contexto comemorativo de carnaval, são muitos eventos criados especificamente para os bichinhos de estimação, bailes em locais fechados, blocos de rua e bandas especiais para os tutores comemorarem com seus pets. E em Manaus a folia acontece no Pet Sam, localizado na Avenida Duque de Caxias, número 419, centro de Manaus, no dia 01 de fevereiro.

“Será um dia de muita diversão para pets e seus tutores. Nosso principal objetivo é proporcionar um momento de lazer, interação e deixar os bichinhos prontos para o carnaval. Teremos um bate papo sobre comportamento animal, nutrição, parasitas e dicas dermatológicas. Uma mesa com petiscos da Prime Distribuidora deixará os pets bem à vontade e tranquilos. Já recebemos muitas novidades exclusivas em roupinhas, fantasias, acessórios e brinquedos”, explica a Médica Veterinária Jéssica Antunes.

Tutores que quiserem entrar no clima, poderão ir fantasiados para fazer uma foto profissional, que será enviada de brinde para os clientes que comprarem roupinhas, fantasias e acessórios para os pets.