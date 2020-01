É o Tchan vai sacudir Bloco 40° de Amor em Manaus

Manaus/Am - Uma geração marcada por colocar a mão no joelho, mexer a bundinha e ralar o tchan vai poder relembrar todas essas coreografias que marcaram a década de 90. O Bloco 40° de Amor traz a Manaus o grupo É O Tchan no dia 25 de janeiro, no Podium Arena da Amazônia.

Com a temática ‘Bem vindo a Salvador’, a festa vai ganhar as cores, a diversidade e a alegria do povo soteropolitando em mais de 10 horas de festa. Além do grupo baiano, as bandas 40 Graus e Marrakesh, os cantores Uendel Pinheiro e George Japa, a dupla João Victor e Rodrigo e os DJs John e May Seven compõem a grade de atrações.

O anúncio da vinda do Tchan para o bloco manauara causou grande frisson entre os foliões da cidade. Todos mostram euforia em poder relembrar parte da infância/adolescência ao som das músicas do grupo e suas coreografias.

Letícia Ramos tem uma história inusitada com o grupo baiano. A mãe dela, dona Lourdes, fã do Tchan na década de 90, estava grávida da jovem quando esteve no último show da banda realizado na capital amazonense, logo após a entrada da dançarina Sheila Mello, que substituiu Carla Perez. “O mais legal é que meu pai estava com ela na época e, agora, vai me acompanhar no 40° de Amor”, contou.

A supervisora educacional, Geisa Castro, 36, disse que a vinda do grupo, além de fortalecer o Carnaval da cidade, vai trazer boas recordações ao seu grupo de amigos. “Somos bem uns 10 na minha turma. Todos da ‘geração tchan’ e seria uma loucura ficarmos de fora disso. As dores nas costas e joelhos já chegaram, mas nada vai impedir que a gente dance tudo como nos velhos tempos”, disse ela, aos risos.

A festa também vai contar com a turma que vem do interior do Amazonas. A bióloga Karla Campos, 34, reuniu a turma e, juntos, alugaram uma van para sair de Manacapuru. “Acho que todo mundo que curtiu o Tchan no auge está ansioso para ouvir os sucessos do grupo. Qualquer festinha de família, até hoje, tem que rolar um ‘Dança do Bumbum’ ou ‘Bambotchan’, né? Imagina poder dançar com os caras cantando ali, bem de pertinho”, falou.

Dançou, ganhou - A produção do bloco vai dar aos foliões a oportunidade de curtir o show do Tchan da melhor área do evento e, ainda, conhecer os artistas no camarim. Para isso, lançou nas redes sociais uma super promoção.

Para concorrer, o folião deve escolher uma das músicas do É o Tchan, chamar dois amigos para, juntos, gravarem um vídeo dançando. O conteúdo deve ser publicado no Instagram e deve, obrigatoriamente, ser publicado com a hashtag #blocoquarentagrausdeamor, além de fazer menções aos perfis @quarentagrausproducoes e @eotchanoficial.

A produção vai selecionar os melhores vídeos e, em seguida, os colocará para votação popular. O vídeo que tiver mais votos, leva o prêmio, claro.

Acesso – O segundo lote de ingressos já está disponível para venda física e online. Presencialmente, o folião pode comprar seu passaporte nas lojas Arco-Íris (Manauara Shopping, Amazonas Shopping e Centro), Cases Finos (Parque 10) e Açaizeiro (Vieiralves). Virtualmente, por meio do site www.ingressosfly.com.

A área vip ‘Pelourinho’ dá direito a um abadá.

A pista ‘Pipoca’ não terá venda antecipada. No dia do evento, o folião que optar por esse setor vai pagar R$ 10, até às 20h. Após esse horário, o valor cobrado será de R$ 20.