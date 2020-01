Divulgado resultado preliminar do edital de apoio a blocos e bandas do Carnaval 2020

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, divulgou, nesta terça-feira (21/01), o resultado preliminar do edital de apoio a blocos e bandas do Carnaval 2020. O edital apoiará, com atrações musicais, eventos que acontecerão nos meses de fevereiro e março, e que contribuam para o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas no Amazonas.

Foram inscritas, no total, 103 propostas, sendo 77 consideradas habilitadas. O resultado completo pode ser conferido na aba Editais, do Portal da Cultura. O resultado final será publicado no dia 28 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico.

As propostas inabilitadas também podem ser conferidas no documento. Os proponentes têm até sexta-feira (24/01) para apresentar recurso, que deve ser entregue no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro), das 8h às 16h30.

Os eventos selecionados serão apoiados nas categorias: Pequeno Porte, Médio Porte e Grande Porte. As propostas foram analisadas por uma comissão técnica composta por três membros, sendo dois servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e um membro definido pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), responsável pela gestão financeira do apoio.

Para esclarecimentos e orientações sobre o edital, é possível entrar em contato com a Diretoria de Eventos da secretaria, das 8h às 17h, pelo número (92) 3631-4466 e pelo e-mail informado no edital (na aba Editais, item “Blocos e Bandas – Carnaval 2020”).