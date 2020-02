Desfile do Grupo Especial será realizado neste sábado no Sambódromo

Manaus/AM - O Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval 2020, começa na noite deste sábado (22/02), a partir das 20h, no Centro de Convenções Profº Gilberto Mestrinho – Sambódromo. Os temas das agremiações vão desde o orgulho de ser manauense, até rituais da humanidade, homenagens a santos, cidades e artistas do Amazonas. A entrada é gratuita.

Às 20h, a Primos da Ilha abre o desfile com o enredo “A Promessa – Da Capadócia aos tambores africanos. Salve Jorge!”, em referência ao santo venerado no catolicismo e também em diversos cultos das religiões afro-brasileiras, onde é sincretizado na forma de Ogum.

Às 21h20, a Unidos do Alvorada entra na avenida com o samba-enredo “Oi, eu estou aqui! Alvorada com um cromossomo a mais mostra que ser diferente é normal”, que vai homenagear as pessoas com síndrome de Down e terá a participação Thati Piancastelli, atriz com síndrome de Down que ganhou importante visibilidade internacional incorporando peças teatrais como “Menina dos meus olhos” e “Oi, estou aqui”.

Terceira escola a desfilar, às 22h40, a Andanças de Ciganos representa o bairro da Cachoeirinha com o enredo “Leite – O líquido da vida no deleite do Carnaval”, sobre a história e importância do alimento para a humanidade, passando por alusões à mitologia até a produção de queijo artesanal no município de Autazes.

À meia-noite será a vez da Reino Unido da Liberdade, que exalta o potencial turístico do Amazonas para o desenvolvimento do estado com o enredo “Turismo – O Amazonas de braços abertos para o mundo”. A exuberância das matas amazônicas e de suas águas, o santuário indígena, a essência cabocla, o relicário cultural, os sabores, as cores e as tradições serão parte do tema da agremiação.

Às 1h20, A Grande Família, agremiação do bairro São José, vem para o Carnaval com o enredo “Sou manauara – Há 350 anos sentindo orgulho do meu chão”, sobre o orgulho de ser manauara, com um resgaste da história da tribo Manaó, o Ciclo da Borracha, a construção do Teatro Amazonas, além das frutas, peixes e comidas típicas da região.

Sexta escola a desfilar na avenida, às 2h40, a Mocidade Independente de Aparecida com o enredo “Rituais”, mostrando os rituais de diferentes eras da humanidade, culturas das grandes e antigas civilizações e também das modernas.

Penúltima a desfilar na avenida do samba, às 4h, A Vitória Régia, do bairro Praça 14 de Janeiro, faz uma homenagem ao artista plástico Wernher Botelho e fala sobre o amor ao folclore amazonense com o enredo “Wernher Botelho é coisa nossa! O abuso é Verde E Rosa”.

Fechando o desfile do Grupo Especial, às 5h20, a Mocidade Independente do Coroado defende o enredo “Do barro ao petróleo verde, a Mocidade vem coroar o sonho maturo, Iranduba a cidade do futuro”, sobre um projeto de economia sustentável no município que pretende usar algas para produção de combustível.

Acessibilidade - A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), levará acessibilidade ao Sambódromo. Nos dias 21, 22 e 24 de fevereiro, um “Espaço Acessível” estará disponível para Pessoas com Deficiência (PcDs), em frente ao bloco G. O local contará com banheiros adaptados e intérpretes de libras.

Equipes da Sejusc também realizarão o translado saindo da Vila Olímpica, nos dias 22/02, Desfile do Grupo Especial, e 24/2, Carnaboi.

Apuração - Na segunda-feira (24/02) serão conhecidas as campeãs do Carnaval 2020. A apuração será a partir das 10h, no Centro de Convenções – Sambódromo.

Desfile do Grupo Especial

22 de fevereiro (sábado)

20h – GRC Primos da Ilha

21h20 – GRES Unidos do Alvorada

22h40 – GSRES Andanças de Ciganos

0h – GRES Reino Unido da Liberdade

1h20 – GCRES A Grande Família

2h40 – GCRES Mocidade Independente de Aparecida

4h – GRES Vitória Régia

5h20 – GRES Mocidade Independente do Coroado