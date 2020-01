Curso de violão gratuito e trilhas na mata movimentam Parque Estadual Sumaúma

Manaus/Am - A programação especial de férias no Parque Estadual Sumaúma chega a sua reta final neste sábado (25/01). A partir das 8h, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) promoverá uma série de atividades para os visitantes, entre elas uma roda de conversa sobre consumo consciente, curso de violão para iniciantes, além de uma mostra de insetos raros e trilhas guiadas na mata. O Parque Sumaúma fica na Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O especial de férias do Parque ocorre durante todos os fins de semana do mês de janeiro, com encerramento no dia 31 de janeiro. Das 8h até as 17h, a população poderá se divertir com as atividades especiais gratuitas, além de desfrutar dos atrativos fixos do espaço, como as trilhas interpretativas guiadas na área de floresta, parquinho infantil e academia ao ar livre.

Segundo o gestor do Parque Sumaúma, André Passos, a programação visa, sobretudo, promover a ocupação do parque pela população. “A ideia central da nossa ação é dar aos amazonenses aquilo que já pertence a nós. Muitos não sabem, mas o nosso Parque é uma Unidade de Conservação do Estado, com uma riqueza de aves, répteis e flora exuberantes. Tudo isso está à espera do público, nas férias e durante todo o ano”, enfatizou.

O Parque Sumaúma é uma das 42 Unidades de Conservação (UC) gerenciadas pela Sema e a única UC estadual em área urbana de todo o Amazonas. Devido a sua grande área de floresta, bem no coração da cidade, o local se destaca como opção para os moradores da capital ficarem mais perto da natureza.

Programação e horários - O parque abre os portões às 8h. A programação especial inicia a partir de 9h e segue até as 17h deste sábado (25/01). Pela manhã, uma das atividades será uma roda de conversa sobre a importância do consumo consciente no cotidiano, conduzida pelo biólogo e assessor técnico da Sema, Israel Dourado.

“Vamos fazer um bate-papo abordando, sobretudo, os 12 princípios do consumo consciente. Existem muitas práticas do dia a dia que, ainda que simples, resultam em impactos socioambientais gigantescos. Promover a sustentabilidade também passa pela revisão de pequenos hábitos”, disse. A roda de conversa ocorrerá em dois horários: às 9h e às 10h30.

Outra atividade especial programada é o curso de violão para iniciantes. A oficina é gratuita e será dividida em duas turmas de 16 alunos. A primeira será realizada das 9h ao meio-dia, e a segunda, das 13h30 às 16h30. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Para participar é necessário levar o próprio instrumento.

Sucesso nos últimos fins de semana, a exposição de insetos raros encontrados dentro da Unidade de Conservação permanece dentro da programação de férias do Parque Sumaúma neste sábado. A mostra entomológica será conduzida pelo biólogo Allan Dellon, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30.

Trilhas na mata - As trilhas interpretativas na área da floresta fazem parte da programação fixa do Parque, com saída de grupos de uma em uma hora. Os visitantes poderão visitar as trilhas do Buritizal, Escada de Jabuti e a trilha da Sumaúma, finalizada aos pés da grande árvore que dá nome ao Parque.

Para participar da atividade é recomendado o uso de sapatos fechados (tênis ou bota), protetor solar e roupas frescas e confortáveis, como as usadas para prática de exercícios físicos. É importante também que os visitantes levem garrafa ou squeeze com água para hidratação, atentando para o descarte adequado dos resíduos nas lixeiras instaladas nas áreas comuns do parque.

A entrada no Parque é gratuita, com acesso pela avenida Bacuri, s/nº, Cidade Nova. A Unidade de Conservação recebe visitantes de terça a domingo, das 8h às 17h.