Com direito a carreata, festa da Reino Unido encerra ensaios de rua no Morro

Manaus/AM - O 11º e último ensaio técnico pelas ruas do bairro aconteceu no domingo e a Reino Unido da Liberdade concentrou foliões e suas alas na praça de Santa Luzia, de onde a escola de samba do Morro iniciou o desfile até o Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes.

Corte completa, bateria Furiosa no comando das folias e as demais alas da escola da zona Sul marcaram o início da noite de domingo com a abertura do ensaio marcado pela refrão já clássico: “É bom se segurar, chegou a hora da poeira levantar…”, mas ninguém se segurou, foi todo mundo pro samba.

Com direito a carreata, as atividades no Morro da Liberdade começaram mais cedo, quando simpatizantes da Reino Unido desfilaram pela cidade e finalizaram o evento no Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, já perto da hora do ensaio.

