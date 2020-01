Cine Casarão abre programação do ano com quatro estreias

Manaus/Am - O Casarão de Ideias (rua Barroso, 279, Centro) inicia as atividades da programação do cinema para 2020 com várias estreias no Cine Casarão. “E Então Nós Dançamos”, dirigido pelo cineasta sueco Levan Akin; o documentário “A Rosa Azul de Novalis”; “Synonymes”, do diretor francês Nadav Lapid e o longa “Deus é Mulher é seu Nome é Petúnia” estão em destaque no centro cultural. Os ingressos custam R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira).

Abrindo a programação, “E Então Nós Dançamos” que será exibido nas sessões de quinta-feira às 14h30, sexta-feira às 16h30 e no domingo às 17h e relata a história de Merab que desde bem jovem, treina dança tradicional georgiana no Georgian National Dance Ensemble com sua parceira Mary.

Quando Merab se junta ao grupo o carismático e descontraído bailarino Irakli, Merab se sente ameaçado, e também atraído, por aquele que se tornará uma fonte de rivalidade e desejo. Em um cenário conservador e tradicional, Merab terá que se libertar e impor sua identidade.

Já o documentário “A Rosa Azul de Novalis”, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro, Com produção da Carneiro Verde Filmes e distribuição da Sessão Vitrine, o longa apresenta Marcelo (Marcelo Diorio), um homem que vive relembrando o passado, inclusive de outras encarnações. Numa delas, ela foi o poeta alemão Novalis, que perseguia uma rosa azul.

A partir de Marcelo, seus dilemas e suas buscas, os diretores pretendem chamar atenção para o ânus, tornando esse buraco, considerado obscuro, o ponto de partida para a compreensão do personagem.

O longa “A Rosa Azul de Novalis” fica em cartaz na quinta-feira às 16h30, sexta-feira ás 14h30 e no sábado às 16h30.

Drama premiado

O longa-metragem Synonymes, do diretor israelense Nadav Lapid é um dos premiados que entrou na programação de estreia. Ele foi o grande vencedor do Urso de Ouro, o prêmio de melhor filme da Berlinale.

A produção franco-alemã-israelense conta a história de um jovem de Israel, que tenta se livrar de seu passado e de sua nacionalidade em Paris. Um homem israelita desembarca em Paris, determinado a virar costas às suas origens e à sua identidade, com a ajuda de um simples dicionário de hebraico-francês. Um filme inspirado na vida do seu realizador, Nadav Lapid.

Para assistir ao premiado filme, o público poderá conferir na sessão de quinta-feira às 8h330, sexta-feira e no sábado às 20h30, já no domingo “Synonymes” será exibido na sessão das 19h.

Na programação ainda tem o longa “Deus é Mulher e seu nome é Petúnia”. O filme foi feito nos países da Bélgica, Croácia, Eslovénia, França e Macedônia é um drama que conta a história de Stip, uma pequena cidade da Macedônia onde todo mês de janeiro um padre local joga uma cruz de madeira no rio e centenas de homens mergulham atrás dela, sob a promessa de que assim terão felicidade e prosperidade durante o ano.

Porém, a cerimônia é interrompida por um acontecimento inédito, quando Petúnia mergulha na água e consegue agarrar a cruz antes dos outros, deixando os concorrentes furiosos, causando uma revolta na cidade. “Deus é Mulher e seu nome é Petúnia” fica está em cartaz na sessão de quinta-feira às 20h30 e na sexta e no sábado ás 18h30.