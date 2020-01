Centro de Convivência preparam retorno das atividades com bailes de Carnaval

Manaus/AM - Com o término do processo de acolhida e capacitação dos novos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e orientadores sociais, que somam um total de 48 profissionais, que vão compor a equipe de trabalho nos sete Centros Estaduais de Convivência administrados pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), o próximo passo é iniciar a fase de alinhamento das ações que serão desenvolvidas em 2020. Todos os centros estão em processo de rematrícula; uns retornam com as atividades ao público em fevereiro, outros em março.

O Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), situado no bairro Aparecida, zona sul de Manaus, inicia as atividades deste ano no dia 3 de fevereiro com uma Colônia de Férias para 60 pessoas, que se estende até o dia 28, no horário das 8h às 11h.

A diretora Ítala Rodrigues explica que está sendo preparada uma programação especial nesse período, com atividades físicas, aulões de ritmos, dança circular e zumba. Além disso, haverá sessão de embelezamento, com limpeza de pele, maquiagem e esmaltação, bem como oficinas de teatro e de máscara carnavalesca, cine pipoca e passeios em pontos turísticos da cidade, como Teatro Amazonas, balneários, entre outros.

No dia 14 de fevereiro, o Ceci da Aparecida também vai promover um baile de Carnaval para os idosos. Este será o 12º Baile de Máscara do Ceci, com a presença da corte do Carnaval, banda da Polícia Militar, marchinhas e bateria da Escola de Samba Aparecida, no horário das 14h às 20h.

Já as atividades esportivas, culturais e educativas em parceria com os órgãos parceiros começarão no início de março. “Neste ano vamos contar com a parceria da Sejusc para emissão da segunda via da carteira de identidade dos idosos”, informou a diretora.

Cidade Nova - O Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, situado no bairro Cidade Nova, zona norte, está em processo de rematrícula das várias modalidades com que trabalha. Com a chegada da nova equipe, a diretora Elizabeth Maciel disse que vai iniciar o processo de alinhamento das ações que serão implementadas neste ano.

Segundo a dirigente, está sendo feito um levantamento com os parceiros para verificar quais atividades físicas vão ser oferecidas, inclusive com a possibilidade de abertura de novas vagas. Com o Cetam, a direção está verificando a oferta de cursos; com a Secretaria de Cultura, ações na área de música, teatro, etc. A diretora também adianta que, na segunda quinzena de fevereiro, o centro vai abrir editais ofertando novas oportunidades, tanto nas atividades culturais como na qualificação profissional.

Após uma semana de integração com a nova equipe para executar o projeto no qual o CECF está inserido para executar, por meio da parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), Elizabeth Maciel disse que a chegada dos novos profissionais, como assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, é de suma importância para realizar o trabalho no Centro de Convivência. O baile de Carnaval do CECF Padre Pedro Vignola será realizado no dia 14 de fevereiro, a partir das 19h, para crianças e adultos.

Alvorada - O Centro Estadual de Convivência da Família Maria de Miranda Leão, no bairro Alvorada, zona centro-oeste, prepara grandes novidades para 2020, tanto em relação aos cursos, buscando oferecer novidades na área da beleza, como na parte elétrica, visando atender a necessidade de trabalhadores do Distrito Industrial de Manaus.

Com relação aos grupos de convivência realizados pela Seas, a diretora Kelly Tavares disse que vão ser mantidos os atuais grupos, sendo dois voltados para idosos, que funcionam às segundas-feiras, às 14h, e às quintas-feiras, às 9h. “Com a chegada da nova equipe técnica, vamos implantar outros grupos, sendo um voltado para mulheres e outro para adolescentes, uma vez que as demandas aqui no Centro são mais para esses dois grupos”, informou.

A demanda diária de frequentadores do Centro é de 600 pessoas nos três turnos, entre os grupos de convivência, usuários da Secretaria de Educação e Desporto e do Cetam. O CECF Maria de Miranda Leão funciona das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira. O baile de Carnaval do espaço vai acontecer no dia 17 de fevereiro, das 14h às 16h.

Santo Antônio - O Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, situado na avenida Brasil, Santo Antônio, zona oeste, oferece à comunidade um leque de atividades voltadas para a promoção da saúde, bem-estar, a profissionalização e o contato com diversas manifestações artístico-culturais.

A diretora Leila Bena disse que está sendo feito um novo cronograma de atividades do Centro para 2020. O início dos trabalhos está marcado para o dia 3 de fevereiro. “Durante toda essa semana estão sendo feitas inscrições para os novos frequentadores”, informou a diretora.

No centro são ofertados cursos na modalidade de dança, teatro e coral, teclado para iniciantes e violão, atendendo à demanda manifestada pela população local. O baile de Carnaval do Magdalena vai acontecer no dia 19 de fevereiro, das 14h às 19h.

Mutirão – O Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo, situado no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), zona norte, vai retomar as atividades ao público no dia 3 de fevereiro, com alguns grupos de convivência, assim como realizando alguns cursos de curta duração, enquanto os cursos de longa duração iniciam a partir de março.

A diretora Anália Mota informa que o CECF vai participar da segunda edição do programa “Muda Manaus”, que vai acontecer no dia 15 de fevereiro no bairro Jorge Teixeira. A expectativa para a segunda edição do programa é reunir também diversas secretarias estaduais, entre as quais a Seas, com a oferta de serviços para a comunidade.

O baile de Carnaval do centro vai acontecer no dia 21 de fevereiro, das 18h às 22h, com a proposta de resgate das marchinhas de Carnaval e a finalidade de envolver as famílias e a comunidade.

Raiz - O Centro Estadual de Convivência da Família André Araújo, situado no bairro da Raiz, zona sul, está na fase do planejamento para definir sobre as atividades macro de 2020. A diretora Cibele Freitas aponta que o local atende à família como um todo, desde crianças, jovens, mulheres e idosos.

Além da Seas, há outros dois parceiros importantes do espaço: o Cetam, ofertando uma gama de cursos de qualificação profissional e a Secretaria de Educação e Desporto, com a parte esportiva, com várias atividades. O baile de Carnaval do CECF vai acontecer no dia 28 de fevereiro, no horário das 17h às 22h.

Japiim - O Centro Estadual de Convivência da Família 31 de Março, situado no bairro do Japiim, zona sul, tem como objetivo trabalhar a saúde física dos usuários da unidade, sem esquecer a saúde mental, visando propiciar a socialização, inclusive aos idosos.

O CECF atende crianças, adolescentes, adultos e idosos. “Além dos grupos de convivência, temos turmas de ballet com crianças, que levam muito a sério as aulas”, disse a diretora Mirleide Santera, destacando que baile de Carnaval do Centro vai acontecer no dia 13 de fevereiro, no horário das 14h às 17h.

Avanço importante - Para a diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), Francizelma Fonseca, a chegada dos novos profissionais aos Centros de Convivência foi muito esperada pela gestão da Seas, por conta da importância do atendimento técnico e especializado nos sete espaços administrados pelo Estado.

“Já estávamos há algum tempo com essa carência de profissionais, o que representa um avanço muito grande para proteção social básica na cidade de Manaus em 2020”, disse, ressaltando que com a nova equipe profissional vai ser possível atender dentro da perspectiva da política de Assistência Social.