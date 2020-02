Centro Cultural Casa da Madrinha estreia bloco de carnaval com tradições e ritmos afro

Manaus/AM - Música, culinária e tradições afro são atrações na primeira edição do Bloco da Madrinha que acontecerá neste sábado, 15, no Centro Cultura Casa da Madrinha (Rua Pintassilgo, 100, Cidade Nova II), a partir das 17h. O acesso é gratuito.

A música fica por conta da banda Papo de Preto, grupo de samba rock manauara que atua há 3 anos e passeia pelos diversos ritmos afro, como afoxé e ijexá.

Em parceria com a rapper Anna Suave (PA), o Papo de Preto lançou o single 'Axé pra Brindar', disponível em todas as plataformas digitais. A parceria traz uma mistura de ritmos, trajetórias e afetos. “A música é sobre gente que soma de forma sem igual, que fortalece a cena musical e o trabalho de outros artistas”, comenta Luiz Fernando Costa, vocalista

Papo de Preto também é um programa que tem o objetivo de difundir a cultura afro amazônica, às 12h, na 87,9 FM, Rádio Comunitária - A Voz das Comunidades.

Centro Cultural Casa da Madrinha

Inaugurado em 26 de janeiro deste ano, o Centro Cultural Casa da Madrinha é uma parceria entre a Encantaria de Oyá e a Casa Madrinha. O espaço é um centro religioso e cultural de matriz africana, com raízes na Mina Jêje Nagô.

Coordenado por Mãe Meiry Borges, filha da Mãe Emília, Nochê e sacerdotisa maior da Mina no Amazonas, o centro reúne um templo religioso, práticas ancestrais e sabedoria milenar, trazendo a história do Povo Mina e sua chegada no Estado.

Em um lugar acolhedor, são oferecidas as oportunidades de se manterem orações, tambores, pontos cantados, rituais, banhos e demais práticas e instrumentos ancestrais africanos. Funciona também como escola permanente de saberes ancestrais de matriz africana.