Cauxi Eletrizado vai sacudir Assinpa na segunda gorda de Carnaval

Manaus/AM - Estão à venda os ingressos do segundo lote para o bloco Cauxi Eletrizado, que chega a nona edição na Segunda-feira de Carnaval, 24 de fevereiro, na Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo). O ingresso está a venda nas lojas Via Uno (Manauara, Cidade Leste, Sumaúma e Amazonas Shopping) e pelo site Sympla.

A partir das 16h, vão se revezar no palco atrações como Bateria da Reino Unido, DJ Carol Amaral, Wanderley Andrade e banda oficial do bloco, formada por músicos da Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus.

"A banda do Cauxi Eletrizado fará três horas e meia de show e substituirá a apresentação de cada grupo", adianta Davi Escobar, produtor do evento além de vocalista e guitarrista da Alaídenegão. "O formato será mais dinâmico, com trabalho autoral de cada banda em versões de frevo e marchinha".

Segundo Escobar, durante a festa, acontecerá o concurso de fantasias, no qual os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja e a melhor fantasia é escolhida pelo público.

"O vencedor ganhará três baldes com cerveja, o segundo lugar terá direito a dois baldes enquanto o terceiro colocado levará um balde como prêmio", conta o produtor. "Também vamos oferecer espaços para crianças, make express, descanso, área de alimentação e fotos para as redes sociais".

O Cauxi Eletrizado é inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas e reunir artistas de diferentes bandas em um bloco de Carnaval.