Carnaval infantil vai agitar o Parque da Criança neste fim de semana

Manaus/AM - Neste sábado, 22/2, a Prefeitura de Manaus realiza o bailinho de Carnaval no parque Cidade da Criança, Aleixo. No domingo, 23/2, a programação continua com a divertida batalha de confete. Nos dois dias, as atividades serão realizadas das 14h às 20h.

Os pequenos vão pular com o baile da pipoca na programação especial criada pela turma do parque, além também de se divertir com o show musical, oficina carnavalesca, cenas de cinema, vitrine viva, o show do Brincando no Ateliet, pinturinha facial, tirolesa, bingo educativo e a batalha de confete.