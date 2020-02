Carnafolia vai sacudir Zona Leste neste fim de semana com super programação

Manaus/AM - Os permissionários do shopping Phelippe Daou realizam, no período de 21 a 26/2, no estacionamento do centro de compras, o Carnafolia para o circuito zona Leste e zona Norte. Na programação, uma mistura de ritmos de axé, arrocha, swingueira, pagode, toada, carnaval e funk. O início da folia está previsto para as 17h, todos os dias e só encerra ao amanhecer.

O evento é uma realização dos permissionários, em parceria com a iniciativa privada, que busca divulgar o espaço e atrair cada vez mais o público das zonas Norte e Leste para o centro de compras.

Programação:

Dia 21/2 – sexta-feira: Guto Lima com Banda dos Reis e convidados

Dia 22/2 – sábado: Carna Pará com Wanderley Andrade e convidados

Dia 23/2 – domingo: Forró – Banda Free 2020

Dia 24/2 – segunda-feira: Banda do Arigó 2020

Dia 25/2 – terça-feira: Banda LGBT

Dia 26/2 – quarta-feira: Carnafolia – mistura de ritmos