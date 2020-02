Carnaboi fez homenagem a Arlindo Júnior

Manaus/AM - A emoção tomou conta do Centro de Convenções Sambódromo na noite da última segunda-feira (24/02), quando a nata do boi-bumbá se reuniu no Carnaboi para homenagear Arlindo Júnior, o eterno Pop da Selva.

Mesmo com a chuva que atingiu a cidade, o público que lotava a pista da ferradura do Sambódromo não desanimou e a nova configuração da festa, com as apresentações acontecendo direto do camarote, deixou a homenagem ainda mais emocionante, com todos os artistas cantando juntos as músicas imortalizadas na voz do Pop da Selva, como "Saga de um Canoeiro", "Requiem" e "Pesadelo dos Navegantes".

No final do tributo, um vídeo com imagens do Arlindo foi exibido nos telões para delírio do público. "Gostaria de estar aí, mas não deu!", dizia o cantor em parte do vídeo, feito por ele no final de 2019, uma das últimas imagens gravadas do artista.

Atrações

Quem deu início à programação foram os bois de Manaus, Brilhante, Garanhão e Corre Campo. Na sequência, PA Chaves e Fábio Casagrande, com o convidado Itamar Benarroz subiram ao palco; seguidos por Mara Lima e Vanessa Alfaia, que receberam Jardel Bentes.

Batucada e Marujada fizeram cortejos, arrastando o público pelo Sambódromo. Os torcedores de Caprichoso e Garantido acompanharam os ritmistas dançando e cantando toadas de desafio ao boi contrário.

Presença feminina

Esta edição do Carnaboi mostrou que a toada é um espaço democrático e aberto ao protagonismo feminino, com as apresentações das cantoras Mara Lima, Vanessa Alfaia, Márcia Siqueira e Márcia Novo.

Márcia Siqueira destacou que a presença feminina no evento foi mais um motivo de celebração.

"Essa é a primeira edição que tem quatro mulheres. É uma conquista! O Arlindo tem uma participação muito importante nessa conquista das mulheres no boi-bumbá. Através da oportunidade que ele deu a cantoras como Enna Carvalho e Cristiane Garcia, de fazer participações, de fazer os cantos nos discos do boi Caprichoso", pontuou Márcia Siqueira.