Caravana de Natal encerra programação em Manaus neste domingo

Manaus/Am - A Caravana de Natal da Coca-Cola segue com a programação até este domingo (22). A atração estará nesta quinta-feira (19), a partir das 19h, no Atacadão, na Cidade Nova. A Caravana já faz parte do calendário da cidade, levando o espetáculo de luzes e cores dos tradicionais caminhões vermelhos, com a presença do Papai Noel e o mascote Urso Polar.

No dia 20, é a vez do Assaí Atacadista, localizado na avenida Autaz Mirim, no Novo Aleixo. No dia 21, a atração promete encantar os clientes do Shopping Manaus Via Norte, no Monte das Oliveiras. E, no dia 22, a programação encerra no calçadão da Ponta Negra.