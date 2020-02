Caravana Brasil do Show da Zelda estreia no Teatro Amazonas

Manaus - Em ritmo ainda de carnaval, e fazendo a estreia oficial da turnê “Caravana Brasil”, a Fazendinha da Zelda estará se apresentando no Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, S/N – Centro, no dia 01/03, às 19h.

Proporcionando diversão e alegria para toda família, o Show da Fazendinha traz em suas canções dilemas da infância, preparado para animar toda garotada. A história, inspirada na coleção de livros da autora Andréa Lins, homenageia seus bulldogs. Com a finalidade de mostrar a importância da conscientização, leitura e do universo criativo. As histórias educativas são um sucesso.

O projeto “Caravana Brasil – Show da Zelda” segue para sua próxima parada no Rio de Janeiro, no Teatro Vannucci, Shopping da Gávea. O espetáculo ficará em cartaz no mês de Abril.

Para essa apresentação no Teatro Amazonas você pode comprar seus ingressos com 50% de desconto doando 1kg de alimento não perecível, os ingressos comprados no site https://bilheteriadigital.com/show-da-zelda-01-de-marco você entrega o alimento no dia do evento. Para mais informações, entre em contato pelo número 99413-7182. Obs: crianças a partir de 2 anos pagam ingressos.

Fazendinha da Zelda lança novo programa infantil no youtube

O “Show da Deinha”, o novo programa comandado pela atriz Maria Hagge com direção de Andréa Lins e Tércio Silva, aborda temas do dia-dia das crianças. A primeira temporada, conta com 12 (doze) episódios que são lançados de 15 em 15 dias no canal oficial da Fazendinha. No Youtube, o canal da Fazendinha possui mais de 3 mil inscritos, comprovando que o sucesso vai além das prateleiras das livrarias.