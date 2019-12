Boi Caprichoso realiza seleção de toadas para a temporada 2020

O Boi-bumbá Caprichoso realizou na noite desta quinta-feira, 26, no curral Zeca Xibelão, a audição pública para seleção de toadas do CD 2020. Ao todo foram analisadas e votadas 30 toadas genéricas, que anteriormente foram escolhidas de uma seleção com mais de 100 obras inscritas no processo. Os cem primeiros sócios que chegaram ao curral receberam uma cédula para participar do julgamento. Além deles, o evento contou com a presença de diretores, conselheiros de arte, artistas, itens oficiais e torcedores.

A partir de agora o Conselho de Arte irá computar os votos e analisar as anotações feitas durante a audição. A expectativa é que até janeiro, as obras aprovadas sejam trabalhadas, aperfeiçoadas e apresentadas à Nação Azul e Branca. De acordo com o coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, esta etapa é imprescindível para que a galera dê sua opinião como torcedor, pois é ela que estará na arquibancada durante as três noites de disputa. “Nós temos um olhar muito técnico e criterioso, o torcedor gosta da emoção, do sentimento, e ao juntar esses dois lados, é possível chegar a um resultado positivo para o Boi Caprichoso em 2020”, comentou.

Segundo o presidente do Boi Caprichoso Jender Lobato cada etapa do processo representa um passo para ajudar na conquista do título em 2020. “É um momento muito democrático e especial para nós. O título é construído pelas mãos de todos, e isso envolve a diretoria, o Conselho de Arte, os itens, os artistas, e, claro, o torcedor que depositou seu voto e ajudou selecionar as melhores obras. Eu sempre digo que para o Caprichoso ter sucesso na arena, é preciso ter um CD de qualidade, e é isso que estamos buscando”, finalizou.

A ex-rainha do folclore do Boi Caprichoso e atual diretora de itens em Parintins, Karla Thainá, comentou que participar desse momento é uma missão muito importante, e que necessita de sabedoria e responsabilidade. “O nível de toadas está ótimo, e tenho certeza que as pessoas que tiveram o poder do voto, saíram do curral com sentimento que teremos um grande CD em 2020”, destacou.

As toadas estratégicas, que formam a base do espetáculo azul e branco no Bumbódromo, já foram encomendadas pelo Conselho de Arte, e acompanham o planejamento da temática de arena “Terra, nosso Corpo, nosso Espírito”.