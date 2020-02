Bloquinho Rai Coletiva agita pré-carnaval com programação gratuita no São Raimundo

Manaus/AM - O carnaval chegou e como de costume os Amigos da Rua 31 de março, no bairro São Raimundo se reúnem para brincar as festividades. Este ano, em parceria com o projeto Esse é o Nosso Norte, foi lançado o bloquinho Rai Coletiva - vamos pular sem medo de ser feliz na esquerda!, que será realizado neste sábado (8) das 16h às 22h, na Rua 31 de março, São Raimundo, em Manaus.

"O Bloco acontece todos os anos e essa atividade também é uma maneira de conscientizar politicamente a comunidade", afirma a moradora Patrícia Andrade que também integra a equipe de organização. Toda população da capital está convidada a participar da atividade, com entrada gratuita.

A programação inicia a partir das 16h, com o Curumim na Folia, uma ação com brincadeiras e músicas para as crianças. A próxima atividade será às 18h, Microfone Aberto, momento dedicado para falas e experiências de combate ao racismo, LGBTfobia, machismo e preconceito. Também será um marco para reflexões sobre qual futuro a população deseja para a capital amazonense.

Para finalizar as festividades, às 19h acontecerá Mas é carnaval, uma sessão dedicada a atrações musicais e intervenções artísticas. Já confirmaram presença DJ Naty Veiga, DJ Pedro Cacheado e a Banda Agenoragostinhoeleo. Todo bloquinho foi construído com o afeto, a política e a alegria que o carnaval proporciona. A produtora cultural e ativista Michelle Andrews, destaca "Ocupar a rua com quem sempre esteve lá é o objetivo do Bloquinho Rai Coletiva. Fazer uma festa onde podemos curtir o melhor do carnaval popular".