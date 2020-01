Manaus/AM - Dia 31 de janeiro o Porto de Manaus recebe o Bloco Xiri da Bota. A folia tem entrada gratuita, e acontece no Centro, ao lado da Alfândega, a partir das 17h.

A música fica por conta do bloco Stone Novo com Stone Ramos e Márcia Novo, além do Canto da Mata, Dj Carol Amaral e Nunes Filho.