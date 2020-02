Bloco Stone Novo vai agitar foliões com carnaval nostálgico dos anos 90

Manaus/Am - Com a edição "Na boquinha da garrafa", o Bloco Oficial Stone Novo vai fazer um passeio nostálgico pelos hits inesquecíveis da década de 90, no próximo domingo(16). A festa acontece no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, Centro de Manaus, a partir das 18h.

Stone Ramos, os "Reis do Garimpo", e Márcia Novo, a "Papaizinha", formalizaram o casamento este ano e montaram uma banda com os hits mais animados dos carnavais passando pelo Axé, boi, músicas infantis e samba-enredos.

"A intenção é fazer um baile que além de divertido, recupere a memória sentimental dos foliões. A maior parte do nosso público era criança ou adolescente na época, então tem muito carinho por essa década e pelas canções desse período. E lembro que a maioria não tinha idade para brincar carnaval na rua. No nosso baile é a chance da galera poder brincar a vontade com as músicas que amam!”, revela a cantora Márcia Novo.

Músicas de artistas como Xuxa, Balão Mágico, Molejo, Raça Negra, Rouge, Netinho, Banda Eva estão garantidas no repertório.

O bloco ainda conta com os shows da DJ Carol Amaral, head liner da Festa Pimenta com Sal, e o grupo Pão Queimado, pagode oficial do Quilombo do Barranco.

Além disso, também terá concurso de fantasias e o "Ralando na boquinha da garrafa". Até às 20h, os foliões pagam apenas R$ 10 para curtir o bloco.