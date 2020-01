Manaus/AM - O 4º Bloco dos Camisa Preta vai movimentar a Rua José Clemente no Centro de Manaus. A folia acontece em 9 de fevereiro com as bandas Conduta Zero 92, Líbito, M67, Rolleta Rock, Carnívoro e Seaside, comandando o carnaval diferentão que já conquistou público fiel na capital.

E ainda a Immigrant Band vai comandar um especial Led Zeppelin. A entrada custa R$ 6,00