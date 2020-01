Bloco do Eu Sozinho 2020 traz A Banda Mais Bonita da Cidade para Carnaval alternativo

Manaus/AM - O já tradicional Bloco do Eu Sozinho, dedicado aos fãs de Los Hermanos, acontece este ano no Clube da Assinpa (Av. da Lua, s/n - Aleixo), a partir das 14h30, no dia 23 de fevereiro. Além dos “hermaníacos”, a folia também recebe o público que gosta de música alternativa, nesta edição uma nova atração nacional promete emocionar os fãs, e a banda AlaídeNegão retorna para ferver os foliões.

"Mais uma edição do nosso bloquinho que vem crescendo e já conquistou o coração de muita gente. Ano passado tivemos ‘Vanguart', e esse ano teremos 'A Banda Mais Bonita Da Cidade”, contou Thiago Almeida, vocalista da banda Camelos Barbados, que comanda o super tributo a Los Hermanos.

Os ingressos estão à venda online pelo ingressofly.com e nas lojas Via Uno do Manauara Shopping, Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping e Shopping Grande Circular.