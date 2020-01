Bloco da Cobra Grande vai ferver Carnaval em Manaus

Manaus/Am - O Bloco da Cobra grande vai ferver o clube da Assinpa (Av. Lua, Aleixo) neste carnaval em Manaus. A folia acontece em 22 de fevereiro a partir das 16h. A música fica por conta de Casa de Caba, AgenorAgostinhoeLeo, Rosivaldo e os Metais de Olinda, Antônio Bahia, Dj Luana Aleixo e Dj Mariah.

Os ingressos estão a venda no site da Sympla no valor de R$15.

Agenor, um dos organizadores do evento, conta que o Bloco da Cobra Grande é inspirado no “Eu acho é pouco” bloco de rua tradicional de Olinda, com uma proposta adaptada a um mito da região amazônica.

“O mito da cobra grande circula há, pelo menos, 4 mil anos entre os povos indígenas do Amazonas. Segundo esse mito, os primeiros humanos viajaram dentro desse animal mítico e foram “desovados” em cantos estratégicos. Conforme saíam da cobra, fundavam comunidades com muita festa e dança. A cobra grande é a origem de toda diversidade humana. É um conceito democrático que valoriza nossa cultura”, explica Vasconcelos, que também Antropólogo.