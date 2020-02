Bloco Brazuka traz DJ Marcos Tubarão a Manaus

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (14), a partir das 21h30, o DJ Marcos Tubarão apresenta o set 'o Brasil do Carnaval', no Bar Botequim Jardim da Roselle (localizado na Rua Barroso, 279 - Centro). O artista leva o o melhor da música brasileira com mixagens executadas em discos de Vinil.

Marcos Tubarão sempre trás novidades nas mixagens ao vivo executada nos eventos. Este é seu maior diferencial nas performances.“Nesse período do Carnaval é onde mais se evidencia a música brasileira. O samba, por exemplo, é parte fundamental da base que constitui a nossa brasilidade musical”, afirma o Dj e pesquisador musical.

O DJ é conhecido além de seus trabalhos em eventos, pelas premiações com trilha sonora em Espetáculos e prêmios em projetos culturais. Em 2016, Tubarão foi representante do Amazonas no Rock in Rio e tem sido objeto de pesquisa enquanto pesquisador Musical, de vários alunos da Universidade Federal. Além disso, o artista ministra curso de Dj gratuitos através de projetos culturais.