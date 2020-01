Batalha de rimas vai movimentar fim de semana na Zona Leste

Manaus/AM - Aos amantes das rimas e batidas do rap, será realizado neste sábado, 11/1, a partir das 19h, no Parque da Juventude, zona Leste, a “Roda de Rima – Batalha de MCs”.



A batalha reunirá 16 MCs que deverão realizar suas inscrições no dia do evento. A partir das pontuações obtidas durante as batalhas, os participantes integrarão o Ranking da Liga Amazonense de MC’s (LAM). No fim do ano, os melhores colocados no ranking concorrerão a uma vaga para batalhar no Duelo Nacional de MC’s, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o proponente do projeto, Marlon Thiago Lima, o evento funciona como porta de entrada para os participantes terem visibilidade e mostrarem seus talentos e trabalhos.

“A contrapartida contempla todo o trabalho já realizado em conjunto com a LAM com o projeto Roda de Rima – Batalha de MCs, tendo a participação de MCs com uma qualidade de rimas excelentes, ganhando destaques em outras competições, reforçando a importância da realização desse projeto”, ressaltou Marlon.

As batalhas de Mcs, também conhecida como duelo de Freestyle, são encontros de Hip Hop onde dois MCs batalham entre si com rimas improvisadas, podendo ser a capela (sem som) ou com um beat (batida) tocada por um DJ, o tempo varia de acordo com a organização da roda cultural.

Para participar do Duelo Nacional de MC’s, em Minas Gerais, os participantes enfrentam um processo seletivo intenso, realizado em todo o país, que reúne mais de 3 mil MCs de pelo menos 300 cidades, dos 27 Estados da federação. Na ultima edição do evento, o campeão do duelo recebeu um prêmio de R$ 15 mil em dinheiro, além de produções musicais e audiovisuais.