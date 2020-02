Banda dos Linguarudos agita foliões no Japiim neste sábado

Manaus/AM - Amanhã a folia fica por conta da banda dos Linguarudos no bairro Japiim, na rua Penetração 2, em sua 22ª edição. A banda homenageia sempre os moradores linguarudos do bairro. Os moradores desse ano são: o Coelhinho, Helen e uma homenagem póstuma ao morador conhecido como Pinóquio, que no ano passado morreu em acidente de moto no Distrito Industrial de Manaus.

As atrações são banda Impacto e Paulinho e banda. O evento começa a partir das 17 hrs com muita marchinha de carnaval.