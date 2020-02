Banda do Théo vai balançar Centro de Manaus neste domingo

Manaus/AM - Com muito frevo, marchinhas de Carnaval, pagodes e ritmos variados, a Banda do Théo vai animar o Centro de Manaus, na rua Ferreira Pena, entre as avenidas Airão e Boulevard Álvaro Maia, neste domingo (9). A animação fica por conta dos grupos musicais Pororoca Atômica, XDX, do DJ Evandro Jr, Uendel Pinheiro, Vanessa Auzier e George Japa, e nos intervalos a DJ Layla Abreu comanda festa.

Começando às 16h, a Banda do Théo, vai proporcionar, de forma gratuita aos foliões, muita diversão com segurança e toda a infraestrutura necessária para que a festa aconteça com a maior tranquilidade.