Banda do Jaraqui realiza tradicional Festival de Marchinhas em Manaus

Manaus/AM - A Banda do Jaraqui-2020, vai realizar o seu Carnaval de Rua sábado dia 22 de fevereiro, na Rua José Paranaguá, ao lado da Praça da Polícia, a partir das 10 horas da manhã, com muita música ao vivo prometendo agitar o centro comercial da cidade com as melhores marchinhas e sambas de enredo, à base de metal, dos anos 60, 70 e 80.

De acordo com Paulo Onofre, coordenador e idealizador do evento, a Banda do Jaraqui é a única de Manaus que realizada, todos os anos, o Festival de Marchinhas para escolher a melhor música do carnaval amazonense, com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados. "Fazemos um festival de música independente, com recursos de patrocinadores da iniciativa privada para termos autonomia de fazer críticas ao político corrupto", explica Paulo.

Teremos três bandas musicais como atrações, que irão agitar o público da Banda do Jaraqui. A abertura do evento vai acontecer às 10:00h e vai até às 19:00h quando serão entregues os prêmios de R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 500,00 aos três primeiros lugares do VI- Festival de Marchinhas:

Paulo Onofre, lembra ainda que a Banda do Jaraqui foi organizada pensando em regatar os velhos carnavais, que era tradição junto às famílias amazonense e que, depois, se descaracterizou em função do carnaval comercial praticado nos grandes centros como Rio e São Paulo. "A nossa intenção é trazer de volta para as ruas a nossa cidade as músicas que embalaram as batalhas de confete e serpentina.

Assim, convido todas as famílias manauara a participar deste grande evento que já se tornou tradição por ser a única realizada no centro comercial de Manaus", destaca Paulo Onofre.