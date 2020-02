Banda do Gargalo vai ferver domingo Gordo de carnaval em Manaus

Manaus/AM - A edição desse ano da Banda do Gargalo vai acontecer em um novo espaço, com muito mais conforto para os foliões. É a Academia Califit, localizada na Avenida Djalma Batista, nº 5596, no bairro Chapada, que vai sediar o evento no domingo de Carnaval (23), a partir das 15h. Uendel Pinheiro, Jyou Guerra, Daniel Trindade, Guto Lima, Jardel Santos, Vanessa Auzier, Bateria da G.R.E.S. Mocidade Independente de Aparecida e DJ Geraldinho (nos intervalos) são as atrações que vão agitar mais de 10 horas de shows.

Os abadás personalizados, já estão á venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelos números de WhatsApp do disk entrega (92) 8413 - 4364 / 9187 - 5734 / 99296 - 8056 ou diretamente no Gargalo (Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves).

Vários estilos musicais estarão presentes na festa. Além das tradicionais marchinhas de carnaval, axé, frevo e samba-enredo, a festa abre espaço para o forró e o sertanejo universitário que estão em alta nas baladas da cidade. O DJ Geraldinho marca presença nos intervalos aquecendo a galera com mixagens exclusivas. Jardel Santos, inicia a festa, com um show especial. O “Negão” promete não deixar ninguém parado ao ouvir seus novos sucessos: “La briza”, “Marquinha do bronze” e “Você moscou”.

Com quase seis anos de carreira, Jyou Guerra mantém um repertório sempre atualizado, com os sucessos do momento mesclados a grandes composições famosas nas vozes de ícones do sertanejo. Músicas como “Página de Amigos”, “Tentei te esquecer” e “Evidências” são alguns exemplos que não podem faltar no show do cantor. Ele será o último a subir no palco principal do bloco, cantando esses e outros clássicos em uma roupagem bem 'carnavalesca'.