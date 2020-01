Banda do Galo 2020 vai dar Banho de Frevo na terça-feira Gorda de Carnaval em Manaus

Manaus/AM - Na terça-feira gorda de Carnaval, dia 25 de fevereiro, o Galo Manaus desfila no Centro de Convenções – Sambódromo (Av. Pedro Teixeira, S/N, Dom Pedro) e este ano, faz homenagem a cantora nordestina Elba Ramalho com Banho de Frevo.

O tradicional desfile criado por pernambucanos residente em Manaus, começa às 15h e terá mais de 12 horas de programação com a Banda Oficial do Galo de Manaus, Guto Lima, Eduardo Dornellas, João Victor & Rodrigo, Manaus Frevo, Pororoca Atômica, Vanessa Auzier e Xiado da Xinela, Forró Ideal, Zezinho Corrêa com Especial Elba Ramalho e ainda a participação dos DJs Evandro Junior, Graciano Rebelo e May Seven.

A entrada é gratuita durante a festa, mas para quem deseja mais conforto, pode adquirir s ingressos para área VIP Recife, que já estão à venda em primeiro lote, para quem comprar antecipado terão como brinde um frevolê (camisa), que custam R$ 60 (sem mangas, meia) e R$ 80 (com mangas, meia), todos com open bar das 16h às 00h de água, refrigerante, cerveja e caipirinha.

Para comprar basta se dirigir na loja Le Mans Rent a Car (Av. Recife, 267, Flores) ou nas lojas Via Uno (nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Shopping Grande Circular). Além dos espaços para vendas físicas, o folião poderá comprar pelo site ingressofly.com.br.

Segundo o produtor do Galo Manaus, Theo Alves, o Sambódromo terá quatro espaços com programação variada. “Estamos programando quatro palcos. O principal será localizado na ferradura, onde acontecerá o show de Zezinho Corrêa em homenagem a cantora Elba Ramalho e os principais shows especiais. O segundo, será um palco com música eletrônica onde serão realizadas apresentações dos DJs Evandro Junior, Graciano Rebelo e May Seven”, diz o realizador do evento.

“Já no terceiro espaço, o “palco Manaus”, se apresentam os cantores Guto Lima, João Victor & Rodrigo, Vanessa Auzier e Xiado da Xinela. São show com uma cara da noite manauara”, conta Theo.

Ela ainda explica, que o quarto palco terá uma cara mais “alternativa”, onde os shows serão mais autorias e com ritmos diversificados.

Banho de Frevo

Em 2020, a grande homenageada será a cantora Elba Ramalho. Dona de uma voz inconfundível, carregada de um sotaque nordestino que é pura melodia e brasilidade. Sua trajetória no Carnaval brasileiro é marcada pelo sucesso, principalmente quando o assunto é frevo, os principais blocos são embalados pela sua música por todo o Brasil.

Para que a homenagem seja completa, o compositor pernambucano Eriberto Brandão compôs um frevo especialmente para com o tema. Além disso, as atrações convidadas, nos palcos e trios, irão inserir em seus repertórios, uma homenagem à Elba Ramalho, executando alguns de seus maiores sucessos e contando parte de sua história!

Galo Solidário

O Galo Manaus também vai ajudar entidades que necessitam de mantimentos para que possam desenvolver suas atividades sociais. Durante os “esquentas” que antecedem ao evento, os foliões serão incentivados a participar da campanha de arrecadação voluntária de alimentos e donativos, entre eles ração para cães e gatos, e itens para recém nascidos.

As doações serão encaminhadas para entidades sociais que são parceiras do Galo Manaus, SRD – Sem Raça Definida, que auxilia na conscientização e políticas públicas da causa animal; Grupo “Raio de Sol”, que atua na prevenção, acolhimento social e orientação psicológica para pacientes com doenças do sangue; RNP+AM – Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, que trabalha com prevenção, acolhimento social, orientação psicológica e jurídica e a ONG “Salaada Solidário”, que tem suas ações com pessoas em situação de risco, asilos, creches e comunidades afastadas.