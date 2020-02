Banda do Boulevard acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A Banda do Boulevard vai sacudir os foliões da Zona Sul de Manaus, no dia 16 de fevereiro. Com o enredo “Dignidade, Brasilidade! Zona Franca, estou com você”, a escola mantém a tradição de brincar o carnaval falando de temas importantes.

“Escolhemos este enredo porque a Zona Franca não é apenas um modelo econômico que serviu de pilar para o desenvolvimento do nosso Estado. A Zona Franca, ao longo de mais de cinco décadas, vem contribuindo também para a preservação ambiental na Região Amazônica, pelo tipo de indústria que abriga. E se este modelo e o meio ambiente estão sob ameaça, então, a Banda do Boulevard está ai para chamar atenção para isso”, afirma o presidente da agremiação, Manoel do Carmo Chaves, o Maneca.

Veja a letra:

Dignidade! Brasilidade!

Zona Franca, estou com você.

(Maestro Evaldo Santos, Mulher do Samba e Poeta do Samba).

Cedo eu vou trabalhar.

A vida não pode parar.

O teu legado é minha canção,

Sonho que brota da palma da mão.

Hoje eu quero dizer:

juntos podemos crescer!

Dignidade! Brasilidade!

Zona Franca – estou com você.

Meio ambiente,

sou consciente!

Progresso que o mundo vê!

O samba em festa, vem da floresta.

Amor pra te proteger.

O Boulevard te convida a entender.

Não há caminho fácil pra vencer.

Plano Dubai é história pra inglês ver!

Querem acabar com você.