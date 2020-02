Artrupe abre vagas para consultorias de roteiros de curta-metragem

Manaus/AM - Nesta quarta-feira, 12/2, a Artrupe Produções Artísticas abre as inscrições para seleção de roteiristas de Manaus interessados em receber consultorias de roteiro de curta-metragem. A consultoria é uma contrapartida ao projeto Cine Artrupe, contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus, e ofertará 18 vagas, sendo três para cada zona da cidade.

O período para o envio das propostas será do dia 12 a 26 de fevereiro. Vale ressaltar que não é necessário possuir roteiro pronto, basta apresentar uma sinopse da ideia (no mínimo três linhas).

Após a seleção, os participantes terão encontros individuais com os membros da Artrupe: Diego Bauer, Rafael Ramos e Victor Kaleb, responsáveis pelas consultorias, on-line e presencialmente com quem for selecionado.

Para se inscrever, basta preencher o formulário, por meio do link: http://abre.ai/cineartrupe. O resultado, contendo os nomes dos selecionados, será divulgado no dia 27 de fevereiro. Já as consultorias estão previstas para iniciar no mês de março.

Consultores

Diego Bauer é diretor, ator, roteirista, curador e produtor cultural. É um dos sócios da Artrupe Produções, e atua nas áreas de cinema e teatro. É co-diretor, co-roteirista e protagonista do curta Obeso Mórbido, integrante da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, 10ª Semana de Cinema, e vencedor do prêmio de Melhor Ator do Maranhão Na Tela 2018. É um dos diretores da série Boto – 13 episódios de 26 minutos – premiada no Prodav 08/2015. É curador, produtor e apresentador do Festival Olhar do Norte. É crítico de cinema do site Cine Set desde 2013.

Rafael Ramos é formado em Cinema pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo (AIC) e atua como diretor e roteirista. Já dirigiu curtas-metragens, dentre eles, "A menina do guarda-chuva" (2014), "Aquela estrada" (2016) e "Formas de voltar para casa" (2017). Dirigiu o videoclipe “Lulu”, da banda Luneta Mágica, citado em alguns sites especializados como um dos melhores clipes de 2015. Em 2017, dirigiu a série "Boto", contemplada no edital de arranjos regionais.

Victor Kaleb trabalha há 10 anos com teatro e audiovisual. Formado em direção pela SP escola de Teatro, e roteiro, pela Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), em Cuba. Também dirigiu a série de ficção Boto– 13 episódios de 26 minutos – premiada no Prodav 08/2015.