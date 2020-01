'Amor Eu Vou Dormir' vai misturar pagode e funk neste sábado

Manaus/AM - A mistura do samba, pagode, forró e funk em uma noite. Essa é a proposta deste sábado (25), a partir das 21h, na roda de samba “Amor eu vou dormir”, que terá como convidados, o músico Du Barranco e banda, o grupo Vem K Sambar (VKS) e pela primeira vez, a casa recebe o “forrozeiro” Felipe Salles. A festa também vai contar com os DJs da Rádio FM o Dia, Bié e Rafa Militão.

O cantor Felipe Salles promete um show especial, com grandes hits de seus 30 anos de carreira. No set list os sucessos que estão no seu primeiro CD da carreira solo ("O Poder")e ainda os sucessos de funk do momento ganharam uma nova roupagem na voz do cantor,. Músicas como "De copão na Mão", "Eu vou pro baile da gaiola" e "Parado no bailão" estão entre elas.

Acesso – A venda de ingresso inicia a partir das 15h na bilheteria da roda de samba. A pista tem entrada liberada até às 22h. Após esse horário, o valor cobrado será de R$ 15.