Amazonas Band une música brasileira e jazz latino em espetáculo no Teatro Amazonas

Manaus/Am - A Amazonas Band sobe ao palco do Teatro Amazonas, neste domingo (08/03), às 19h, para o concerto “Welcome to Amazonas”, um espetáculo com música brasileira e latin jazz voltado especialmente para turistas em visita a Manaus.

Sob regência do maestro Rui Carvalho, a Amazonas Band apresentará uma seleção de sucessos de compositores nacionais e internacionais, com base na música latina.

“A proposta do concerto é atender à expectativa dos turistas que vêm nos visitar e carregam no imaginário os sons que representam a América do Sul lá fora. É um repertório que prioriza vários ângulos da música brasileira, além de algumas composições norte-americanas que conversam com os ritmos caribenhos”, explica Carvalho.

O repertório traz obras de ícones da Bossa Nova, um dos movimentos mais importantes da história da música popular brasileira. Entre elas, “Chega de saudade” e “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O samba também estará representado com a interpretação dos clássicos “Na cadência do samba (Que bonito é)”, de Luiz Bandeira, e “Tristeza”, de Niltinho e Haroldo Lobo.

E, para quem gosta das batidas do jazz com um toque latino, o ponto alto da noite será com as canções “The Happy Song”, de Bob Mintzer, “The Mighty Urubamba”, de Daniel Barry, e “Tequila”, de Daniel Flores, que encerra o espetáculo.

A entrada para plateia e frisas tem preço de R$ 50, e os demais assentos são gratuitos. Mais de 250 lugares já estão reservados para turistas que chegam à cidade a bordo do M/S Volendam, navio que ficará atracado no Porto de Manaus de domingo (08/03) a segunda-feira (09/03).