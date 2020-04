Confira programação de lives neste domingo de Páscoa

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

As lives dos artistas devem agitar a web neste domingo de Páscoa (12). Devido o isolamento social por conta do coronavírus, os cantores estão fazendo shows ao vivo pela internet para reforçar a importância das pessoas ficarem em casa. Com as transmissões ao vivo, os artistas estão arrecadando alimentos e materiais para combater o vírus.

Confira a lista dos shows deste domingo pelo Youtube.

14h - Michel Teló

15h - Parangolé

15h - João Pedro e Cristiano

16h - Turma do Pagode

16h - Avine Vinny

18h - Criolo

18h - Zé Neto e Cristiano

20h - Racionais

20h - Bonde da Stronda

21h - Devinho Novaes