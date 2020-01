Musa da Vitória Régia é candidata a Rainha do Carnaval de Manaus 2020

Josiany Colares já integrou a Ala Show da Reino Unido da Liberdade

Manaus/AM - Acontece nesta sexta-feira, dia 10, a eleição da Corte do Carnaval de Manaus 2020, promovida pela Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma). O evento ocorre na sede do Olímpico Club, a partir das 20h e é coordenado pela empresária Erika Leão.

Entre as candidatas a Rainha do Carnaval de Manaus está a ex-passista da Ala Show da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, Josiany Colares. A bela agora é musa do GRES Vitória Régia, a escola de samba da Praça 14 de Janeiro.

Candidatas e candidatos a Rei Momo, Rainha e princesas do Carnaval, assim como Passista de Ouro, se inscreveram até a última sexta-feira, 3, agora é a disputa.