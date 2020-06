Xiado da Xinela comemora 18 anos de banda com Live direto do Circo Marcos Frota

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - A banda Xiado da Xinela comemora 18 anos de estrada neste sábado (13), e para celebrar fará uma apresentação especial na Live Show da Fábrica de Eventos, a partir das 20h. Com o tema “São João no Circo”, a live será transmitida pelo Youtube, direto do Circo Marcos Frota.

O show da Xiado da Xinela marcará a despedida do vocalista Evandro Jr., que, na ocasião, também apresentará a nova formação do grupo. A noite terá ainda show da banda Rabo de Vaca e apresentação de números do Circo Marcos Frota.