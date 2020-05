Webnário em Manaus discute LGBTfobia neste domingo

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - No dia 17 de maio de 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou oficialmente que “a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio”, eliminando assim a orientação sexual da Classificação Internacional de Doenças.

A partir dessa decisão, a data tornou-se um símbolo histórico para o Movimento LGBTQIA+ no mundo todo. Um dia para celebrar a diversidade e fortalecer a luta contra o preconceito – missão urgente no Brasil, que ainda é um dos países que mais discrimina e mata LGBT’s no mundo.

No ano em que a declaração completa 30 anos, o mundo inteiro passa por um momento atípico: a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Anteriormente, a cultura LGBTQIA+ tinha a oportunidade de realizar atividades como celebração, palestras, seminários e eventos em geral.

O ano de 2020 traz o desafio de inovar na luta sobre a importância desta data, mas desta vez sem aglomeração e com a adaptação para a modalidade virtual.

Pensando nisso, um grupo de ativistas, representando diversas instituições LGBTQIA+, se unem virtualmente para levantar pontos pertinentes a contínua discussão sobre “LGBTfobia” no Brasil e no mundo.

O encontro virtual, ou “webinário”, nada mais é do que uma sala virtual que pontuará tópicos relevantes para que a data não passe em branco e também para aproximar a comunidade em questão, oferecendo uma programação cultural no início da noite de domingo (17).