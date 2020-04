Virada Sustentável Manaus tem programação para toda família nesta quinta

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (30), a Virada Sustentável Manaus realiza a última rodada de lives do projeto #EuViroManausdeCasa, que têm a proposta de levar cultura, positividade e bem-estar para a população durante o período de isolamento social. As transmissões ao vivo ocorrem no Instagram @viradasustentavelmanaus.

Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é correalizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e está prevista para acontecer no segundo semestre do ano. Nas redes sociais, a mobilização tem mostrado ao público uma prévia do que será realizado em sua sexta edição, promovendo atividades educativas para crianças, práticas zen, shows com artistas locais, entre outros conteúdos.

Na programação desta semana, a primeira live do dia será realizada às 8h (horário de Manaus) com uma meditação para quem quer começar a rotina com mais equilíbrio, energia e disposição. A atividade será conduzida pela coordenadora do festival, Paula Gabriel.

A partir das 11h, os pais e mães podem reunir a criançada para conferir uma oficina de origami, a arte milenar japonesa de dobrar papel para criar animais, objetos e outras peças, em geral, a partir de uma folha quadrada. O conteúdo será ensinado pelo professor, palhaço e artista visual, Jefferson Dornelas.

Encerrando as lives do dia, às 19h, será realizada uma mini oficina de mesa posta. A apaixonada pelo tema, Mylena Simões, dará dicas de como montar uma mesa bonita e charmosa usando o que se tem em casa para criar momentos especiais com a família durante a quarentena.

Inscrições

Além das transmissões ao vivo no Instagram, a Virada Sustentável Manaus tem incentivado a população a utilizar o período de isolamento para pensar em iniciativas que possam contribuir para “virar” a cidade na próxima edição do festival.

Qualquer pessoa, empresa ou organização pode inscrever, até o dia 31 de maio, uma atividade para fazer parte da programação. A mobilização busca iniciativas de cunho artístico, cultural, educativo, social e de bem-estar, que objetivem a construção de uma cidade melhor, apontando caminhos e soluções possíveis.